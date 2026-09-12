Набита рука: росія посіла 6-те місце на чемпіонаті світу з копання могил

російська команда посіла 6-те місце на 9-му міжнародному чемпіонаті з копання могил MTFE Sírásó Verseny, який відбувся в Угорщині. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Цього року в змаганнях взяли участь 19 команд. росію представляли могильник із ленінградської області костянтин стругов та співробітник новосибірського крематорію артем горбіков.

Учасникам необхідно було за 2 години викопати могилу розміром 200×80 см і глибиною 160 см – загалом близько 2,5 куб. м землі. Потім за 15 хвилин землю потрібно було повернути назад і сформувати акуратний могильний пагорб. Судді оцінювали швидкість, точність та естетику роботи.

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російська команда на першому етапі не встигла докопати 7 см до необхідної глибини. Попри це, вона суттєво покращила минулорічний результат – тоді представники рф посіли останнє місце.

Спочатку повідомлялося, що росіяни стали 7-ми через курйозну помилку. Учасники не розуміли угорської мови та прийняли рукописну позначку на дипломі за зайняте місце. Згодом з'ясувалося, що це був підпис генерального спонсора, а російська команда насправді фінішувала 6-ю.

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