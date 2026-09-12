росіяни різко скоротили допомогу військовим рф, а 81% опитаних готовий підтримати завершення війни "вже завтра"

Частка росіян, які збирають гроші або речі для військових рф, що беруть участь у війні проти України, за рік скоротилася з 42% до 28%. Це майже найнижчий показник із 2022 року, повідомляє The Moscow Times із посиланням на опитування "Левада-центру", пише УНН.

Деталі

Менший показник фіксували лише у грудні 2022 року – 27%. До листопада 2023 року частка росіян, які допомагали військовим, зросла до 40% і приблизно на цьому рівні залишалася протягом 2024-2025 років.

Найпомітніше підтримка скоротилася у великих містах. У москві гроші або речі для військових збирають 16% опитаних проти 32% роком раніше. У містах із населенням близько 500 тисяч людей показник впав із 33% до 17%, а в селах – із 50% до 35%.

Все більше росіян хочуть завершення війни

На скорочення зборів раніше скаржилися російські провоєнні блогери та благодійні фонди, пов'язуючи це, зокрема, з втомою від війни.

Водночас, за даними іншого опитування, 81% росіян заявили про готовність підтримати завершення війни "вже завтра" – це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення. Частка прихильників продовження війни до "повної перемоги" скоротилася до 9%.

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