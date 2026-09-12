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россияне резко сократили помощь российским военным, а 81% опрошенных готовы поддержать завершение войны "уже завтра"

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Доля россиян, которые собирают помощь для российских военных, за год снизилась с 42% до 28%. 81% готовы завершить войну уже завтра.

россияне резко сократили помощь российским военным, а 81% опрошенных готовы поддержать завершение войны "уже завтра"

Доля россиян, которые собирают деньги или вещи для военнослужащих рф, участвующих в войне против Украины, за год сократилась с 42% до 28%. Это почти самый низкий показатель с 2022 года, сообщает The Moscow Times со ссылкой на опрос «Левада-центра», пишет УНН.

Подробности

Более низкий показатель фиксировали только в декабре 2022 года — 27%. К ноябрю 2023 года доля россиян, помогавших военнослужащим, выросла до 40% и примерно на этом уровне оставалась в течение 2024–2025 годов.

Наиболее заметно поддержка сократилась в крупных городах. В москве деньги или вещи для военнослужащих собирают 16% опрошенных против 32% годом ранее. В городах с населением около 500 тысяч человек показатель упал с 33% до 17%, а в селах — с 50% до 35%.

Все больше россиян хотят завершения войны

На сокращение сборов ранее жаловались российские провоенные блогеры и благотворительные фонды, связывая это, в частности, с усталостью от войны.

В то же время, по данным другого опроса, 81% россиян заявили о готовности поддержать завершение войны «уже завтра» — это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения. Доля сторонников продолжения войны до «полной победы» сократилась до 9%.

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Степан Гафтко

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