Набита рука: Россия заняла 6-е место на чемпионате мира по копанию могил

Российская команда заняла 6-е место на 9-м международном чемпионате по копанию могил MTFE Sírásó Verseny, который состоялся в Венгрии. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

В этом году в соревнованиях приняли участие 19 команд. Россию представляли могильщик из Ленинградской области Константин Стругов и сотрудник новосибирского крематория Артём Горбиков.

Участникам необходимо было за 2 часа выкопать могилу размером 200×80 см и глубиной 160 см — всего около 2,5 куб. м земли. Затем за 15 минут землю нужно было вернуть обратно и сформировать аккуратный могильный холм. Судьи оценивали скорость, точность и эстетику работы.

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Российская команда на первом этапе не успела докопать 7 см до необходимой глубины. Несмотря на это, она существенно улучшила прошлогодний результат — тогда представители РФ заняли последнее место.

Сначала сообщалось, что россияне стали 7-ми из-за курьёзной ошибки. Участники не понимали венгерского языка и приняли рукописную отметку на дипломе за занятое место. Позже выяснилось, что это была подпись генерального спонсора, а российская команда на самом деле финишировала 6-й.

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