НАБУ керують іноземні приватні особи, метою яких є контроль над Президентом, Радою та Кабміном - ексголова судової адміністрації

Київ • УНН

 • 124 перегляди

НАБУ контролюють іноземні приватні особи, які прагнуть встановити вплив на Президента, Верховну Раду та Кабмін, за словами ексголови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова. Він зазначив, що українських посадовців постійно шантажують правоохоронні органи.

НАБУ керують іноземні приватні особи, метою яких є контроль над Президентом, Радою та Кабміном - ексголова судової адміністрації

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підконтрольне приватним іноземним особам, основною ціллю яких є встановлення контролю над центральними органами влади в Україні, зокрема Президентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів. Про це заявив ексголова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков, додавши що українських посадовців постійно шантажують правоохоронні органи, пише УНН.

На мою думку НАБУ керують приватні особи, які не є громадянами України, метою яких є встановлення контролю над прийняттям політичних рішень, та взяття під контроль органів влади, для чого потрібна саме адмінюстиція

- зазначив Сальніков в інтервʼю виданню «Судово-юридична газета».

За його словами, детективами НАБУ не просто так була обрана саме адміністративна справа для вчинення провокації, яка пізніше лягла в основу кримінального провадження проти Сальнікова. Він зазначив, що детективи Антикорупційного бюро хотіли передати хабар суддям Касаційного адміністративного суду. 

В подальшому планувалося "розкачати" цю ситуацію і взяти під контроль адміністративну юстицію, тобто ті суди, що розглядають позови проти Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів тощо. Це дає контроль і над цими органами. Це мало стати додатковим аргументом для створення нових адміністративних судів, куди б відібрали суддів за участі міжнародних експертів. Ми розуміємо, про що йде мова

- зазначив Сальніков.

Він пояснив, що НАБУ працює за наступною схемою: "спочатку дискредитують якийсь орган, фабрикують фейкову справу, а потім захоплюють контроль за цим органом шляхом проведення "прозорого" конкурсу на посаду з залученням їх експертів".

Сальніков нагадав, що в США, якщо їх громадянин працює на іншу країну, він вважається іноземним агентом, що є злочином, який карається позбавленням волі на строк до 5 років. 

Однак у випадку НАБУ, за його словами, "іноземні агенти" ще й хизуються своїми впливовими зв’язками.

Це призводить до того, що посадових осіб нашої держави постійно шантажують правоохоронні органи, якими керують приватні особи іноземних держав, щоб вони діяли в їх інтересах, нехтуючи інтересами України

- наголосив Сальніков.

Нагадаємо

У серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд засудив екскерівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом.

14 лютого 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державної судової адміністрації України, викритого на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману.

За даними слідства, у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

Лілія Подоляк

