НАБУ управляют иностранные частные лица, целью которых является контроль над Президентом, Радой и Кабмином – экс-глава судебной администрации

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подконтрольно частным иностранным лицам, основной целью которых является установление контроля над центральными органами власти в Украине, в частности Президентом, Верховной Радой и Кабинетом Министров. Об этом заявил экс-глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников, добавив, что украинских должностных лиц постоянно шантажируют правоохранительные органы, пишет УНН.

По моему мнению, НАБУ руководят частные лица, не являющиеся гражданами Украины, целью которых является установление контроля над принятием политических решений и взятие под контроль органов власти, для чего нужна именно админюстиция - отметил Сальников в интервью изданию «Судебно-юридическая газета».

По его словам, детективами НАБУ не просто так было выбрано именно административное дело для совершения провокации, которая позже легла в основу уголовного производства против Сальникова. Он отметил, что детективы Антикоррупционного бюро хотели передать взятку судьям Кассационного административного суда.

В дальнейшем планировалось "раскачать" эту ситуацию и взять под контроль административную юстицию, то есть те суды, которые рассматривают иски против Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров и т.д. Это дает контроль и над этими органами. Это должно было стать дополнительным аргументом для создания новых административных судов, куда бы отобрали судей с участием международных экспертов. Мы понимаем, о чем идет речь - отметил Сальников.

Он пояснил, что НАБУ работает по следующей схеме: "сначала дискредитируют какой-то орган, фабрикуют фейковое дело, а затем захватывают контроль над этим органом путем проведения "прозрачного" конкурса на должность с привлечением их экспертов".

Сальников напомнил, что в США, если их гражданин работает на другую страну, он считается иностранным агентом, что является преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 5 лет.

Однако в случае НАБУ, по его словам, "иностранные агенты" еще и хвастаются своими влиятельными связями.

Это приводит к тому, что должностных лиц нашего государства постоянно шантажируют правоохранительные органы, которыми руководят частные лица иностранных государств, чтобы они действовали в их интересах, пренебрегая интересами Украины - подчеркнул Сальников.

Напомним

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием.

14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

По данным следствия, в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.