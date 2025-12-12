НАБУ управляют иностранные частные лица, целью которых является контроль над Президентом, Радой и Кабмином – экс-глава судебной администрации

$42.270.01
Украина готова согласиться на демилитаризованную зону на Донбассе - Le Monde
Эксклюзив
07:00 • 5762 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 15932 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 28627 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
11 декабря, 17:00 • 38049 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 33390 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 33599 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 47897 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
11 декабря, 12:12 • 21905 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21823 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg
ЕС непоколебим в стремлении к справедливому миру для Украины без зародышей новых конфликтов - фон дер Ляйен
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 47903 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники Odrex
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 53237 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зиму
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокате
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего
НАБУ управляют иностранные частные лица, целью которых является контроль над Президентом, Радой и Кабмином – экс-глава судебной администрации

Киев • УНН

 • 246 просмотра

НАБУ контролируют иностранные частные лица, стремящиеся установить влияние на Президента, Верховную Раду и Кабмин, по словам экс-главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова. Он отметил, что украинских чиновников постоянно шантажируют правоохранительные органы.

НАБУ управляют иностранные частные лица, целью которых является контроль над Президентом, Радой и Кабмином – экс-глава судебной администрации

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подконтрольно частным иностранным лицам, основной целью которых является установление контроля над центральными органами власти в Украине, в частности Президентом, Верховной Радой и Кабинетом Министров. Об этом заявил экс-глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников, добавив, что украинских должностных лиц постоянно шантажируют правоохранительные органы, пишет УНН.

По моему мнению, НАБУ руководят частные лица, не являющиеся гражданами Украины, целью которых является установление контроля над принятием политических решений и взятие под контроль органов власти, для чего нужна именно админюстиция

- отметил Сальников в интервью изданию «Судебно-юридическая газета».

По его словам, детективами НАБУ не просто так было выбрано именно административное дело для совершения провокации, которая позже легла в основу уголовного производства против Сальникова. Он отметил, что детективы Антикоррупционного бюро хотели передать взятку судьям Кассационного административного суда. 

В дальнейшем планировалось "раскачать" эту ситуацию и взять под контроль административную юстицию, то есть те суды, которые рассматривают иски против Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров и т.д. Это дает контроль и над этими органами. Это должно было стать дополнительным аргументом для создания новых административных судов, куда бы отобрали судей с участием международных экспертов. Мы понимаем, о чем идет речь

- отметил Сальников.

Он пояснил, что НАБУ работает по следующей схеме: "сначала дискредитируют какой-то орган, фабрикуют фейковое дело, а затем захватывают контроль над этим органом путем проведения "прозрачного" конкурса на должность с привлечением их экспертов".

Сальников напомнил, что в США, если их гражданин работает на другую страну, он считается иностранным агентом, что является преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 5 лет. 

Однако в случае НАБУ, по его словам, "иностранные агенты" еще и хвастаются своими влиятельными связями.

Это приводит к тому, что должностных лиц нашего государства постоянно шантажируют правоохранительные органы, которыми руководят частные лица иностранных государств, чтобы они действовали в их интересах, пренебрегая интересами Украины

- подчеркнул Сальников.

Напомним

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием.

14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

По данным следствия, в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

Лилия Подоляк

