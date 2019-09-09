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НАБУ і САП підозрюзрюють у корупції 140 осіб

НАБУ і САП підозрюзрюють у корупції 140 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила 760 кримінальних проваджень у межах яких повідомили про підозру 140 особам. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

“У роботі НАБУ та САП — 760 кримінальних проваджень, у межах розслідування яких про підозру повідомили 140 особам. До суду скеровано 215 справ стосовно неправомірних дій 372 осіб. Такими є показники діяльності антикорупційних інституцій станом на 31 серпня 2019 р.”, — йдеться в повідомленні.

До числа підозрюваних у серпні додалися:

  • шестеро осіб, яких слідство вважає причетними до завдання 18,87 млрд грн збитків споживачам електроенергії внаслідок запровадження так званої формули “Роттердам+”,
  • ексдиректор Трудівського кар’єроуправління державного підприємства “Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України”, якому інкримінується причетність до розтрати 1,2 млн грн коштів очолюваного підприємства,
  • заступник міністра, який, на думку слідства, у е-деклараціях за 2015 та 2016 роки не вказав користування нерухомим майном, а саме — житловим будинком загальною площею 556,4 кв м та земельною ділянкою площею 0,1607 га.

“Минулого місяця НАБУ викрило та затримало „на гарячому“ заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також вперше у справах НАБУ і САП повідомлено про підозру свідку, який розголосив дані досудового розслідування”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, упродовж серпня детективи НАБУ завершили розслідування у низці резонансних кримінальних проваджень. Йдеться про такі факти:

  • заволодіння 346,22 млн грн ВАТ “Запоріжжяобленерго”,
  • внесення колишнім головою однієї з обласних державних адміністрацій недостовірних відомостей до декларації,
  • внесенням недостовірних відомостей до декларацій міністром,
  • розтрати 8,6 млн грн дочірнього підприємства “Центргаз”,
  • неправомірних дій ще однієї учасниці так званої “газової схеми”.

Підозрюваним та їхнім захисникам відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро мають зауваження до обґрунтованості включення в формулу “Роттердам+” для визначення ціни на вугілля в Україні логістичних витрат на транспортування та перевалку палива, а не до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтиру для визначення ціни на вугілля в Україні за цією формулою.

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