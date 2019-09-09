НАБУ і САП підозрюзрюють у корупції 140 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила 760 кримінальних проваджень у межах яких повідомили про підозру 140 особам. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.
“У роботі НАБУ та САП — 760 кримінальних проваджень, у межах розслідування яких про підозру повідомили 140 особам. До суду скеровано 215 справ стосовно неправомірних дій 372 осіб. Такими є показники діяльності антикорупційних інституцій станом на 31 серпня 2019 р.”, — йдеться в повідомленні.
До числа підозрюваних у серпні додалися:
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- шестеро осіб, яких слідство вважає причетними до завдання 18,87 млрд грн збитків споживачам електроенергії внаслідок запровадження так званої формули “Роттердам+”,
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- ексдиректор Трудівського кар’єроуправління державного підприємства “Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України”, якому інкримінується причетність до розтрати 1,2 млн грн коштів очолюваного підприємства,
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- заступник міністра, який, на думку слідства, у е-деклараціях за 2015 та 2016 роки не вказав користування нерухомим майном, а саме — житловим будинком загальною площею 556,4 кв м та земельною ділянкою площею 0,1607 га.
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“Минулого місяця НАБУ викрило та затримало „на гарячому“ заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також вперше у справах НАБУ і САП повідомлено про підозру свідку, який розголосив дані досудового розслідування”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, упродовж серпня детективи НАБУ завершили розслідування у низці резонансних кримінальних проваджень. Йдеться про такі факти:
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- заволодіння 346,22 млн грн ВАТ “Запоріжжяобленерго”,
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- внесення колишнім головою однієї з обласних державних адміністрацій недостовірних відомостей до декларації,
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- внесенням недостовірних відомостей до декларацій міністром,
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- розтрати 8,6 млн грн дочірнього підприємства “Центргаз”,
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- неправомірних дій ще однієї учасниці так званої “газової схеми”.
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Підозрюваним та їхнім захисникам відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро мають зауваження до обґрунтованості включення в формулу “Роттердам+” для визначення ціни на вугілля в Україні логістичних витрат на транспортування та перевалку палива, а не до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтиру для визначення ціни на вугілля в Україні за цією формулою.