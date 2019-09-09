НАБУ и САП пидозрюзрюють в коррупции 140 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла 760 уголовных производств в рамках которых сообщили о подозрении 140 лицам. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс служба НАБУ.
“В работе НАБУ и САП — 760 уголовных производств, в рамках расследования которых о подозрении сообщили 140 лицам. В суд направлено 215 дел в отношении неправомерных действий 372 человек. Таковы показатели деятельности антикоррупционных институтов по состоянию на 31 августа 2019 г.”, — говорится в сообщении.
К числу подозреваемых в августе добавились:
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- шесть человек, которых следствие считает причастными к заданию 18,87 млрд грн убытков потребителям электроэнергии в результате введения так называемой формулы “Роттердам +”,
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- ексдиректор Трудовского карьероуправление государственного предприятия “Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины”, которому инкриминируется причастность к растрате 1,2 млн грн средств возглавляемого предприятия,
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- заместитель министра, который, по мнению следствия, в электронной декларациях за 2015 и 2016 годы не указал пользования недвижимым имуществом, а именно — жилым домом общей площадью 556,4 кв м и земельным участком площадью 0,1607 га.
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“В прошлом месяце НАБУ разоблачило и задержало „на горячем“ заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также впервые в делах НАБУ и САП сообщено о подозрении свидетелю, который разгласил данные досудебного расследования”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение августа детективы НАБУ завершили расследование в ряде резонансных уголовных производств. Речь идет о таких фактах:
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- завладение 346,22 млн грн ОАО “Запорожьеоблэнерго”,
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- внесения бывшим главой одной из областных государственных администраций недостоверных сведений в декларации,
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- внесением недостоверных сведений в декларации министром,
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- растраты 8,6 млн грн дочернего предприятия “Центргаз”,
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- неправомерных действий еще одной участницы так называемой “газовой схемы”.
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Подозреваемым и их защитникам открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта и направлению его в суд.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро имеют замечания к обоснованности включения в формулу “Роттердам +” для определения цены на уголь в Украине логистических затрат на транспортировку и перевалку топлива, а не к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на угля в Украине по этой формуле.