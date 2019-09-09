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НАБУ и САП пидозрюзрюють в коррупции 140 человек

НАБУ и САП пидозрюзрюють в коррупции 140 человек

Киев  •  УНН

 • 8692 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла 760 уголовных производств в рамках которых сообщили о подозрении 140 лицам. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс служба НАБУ.

“В работе НАБУ и САП — 760 уголовных производств, в рамках расследования которых о подозрении сообщили 140 лицам. В суд направлено 215 дел в отношении неправомерных действий 372 человек. Таковы показатели деятельности антикоррупционных институтов по состоянию на 31 августа 2019 г.”, — говорится в сообщении.

К числу подозреваемых в августе добавились:

  • шесть человек, которых следствие считает причастными к заданию 18,87 млрд грн убытков потребителям электроэнергии в результате введения так называемой формулы “Роттердам +”,
  • ексдиректор Трудовского карьероуправление государственного предприятия “Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины”, которому инкриминируется причастность к растрате 1,2 млн грн средств возглавляемого предприятия,
  • заместитель министра, который, по мнению следствия, в электронной декларациях за 2015 и 2016 годы не указал пользования недвижимым имуществом, а именно — жилым домом общей площадью 556,4 кв м и земельным участком площадью 0,1607 га.

“В прошлом месяце НАБУ разоблачило и задержало „на горячем“ заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также впервые в делах НАБУ и САП сообщено о подозрении свидетелю, который разгласил данные досудебного расследования”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение августа детективы НАБУ завершили расследование в ряде резонансных уголовных производств. Речь идет о таких фактах:

  • завладение 346,22 млн грн ОАО “Запорожьеоблэнерго”,
  • внесения бывшим главой одной из областных государственных администраций недостоверных сведений в декларации,
  • внесением недостоверных сведений в декларации министром,
  • растраты 8,6 млн грн дочернего предприятия “Центргаз”,
  • неправомерных действий еще одной участницы так называемой “газовой схемы”.

Подозреваемым и их защитникам открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта и направлению его в суд.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро имеют замечания к обоснованности включения в формулу “Роттердам +” для определения цены на уголь в Украине логистических затрат на транспортировку и перевалку топлива, а не к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на угля в Украине по этой формуле.

Украинские Национальные Новости

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