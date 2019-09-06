У НАБУ пояснили позицію у справі "Роттердам+"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро мають зауваження до обґрунтованості включення в формулу "Роттердам+" для визначення ціни на вугілля в Україні логістичних витрат на транспортування та перевалку палива, а не до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтиру для визначення ціни на вугілля в Україні за цією формулою. Про це з посиланням на інформацію НАБУ повідомляє Український національній комітет Міжнародної торгової палати (ІСС Ukraine), передає УНН.
“Згідно з Порядком, затвердженим постановою НКРЕКП № 289 від 03.03.2016, індикативна ціна вугілля НКРЕКП визначена на рівні індексу API2 на умовах CIF в основних портах Західної Європи (Амстердам-Роттердам-Антверпен), рівень якої в цілому відповідав встановленим цінам на ринку енергетичного вугілля в Україні на час ухвалення Порядку. Зауважимо також, що детективи Національного бюро у вказаному кримінальному провадженні не висувають обвинувачення службовим особам НКРЕКП в частині необґрунтованості застосування індикативної ціни на рівні API2, оскільки досудовим розслідуванням не встановлено ознак необґрунтованості застосування такого інструменту як індикативна ціна, а також обрання у якості індикативу показника світової ціни на енергетичне вугілля на рівні API2”, — цитують відповідь пресслужби НАБУ на запит Інформаційного бюлетеню ICC Ukraine в організації.
Як вказано, у НАБУ зазначили, що НКРЕКП мала підстави для впровадження прозорої методики формування ціни електроенергії та енергетичного вугілля на противагу попереднім практикам “ручного” регулювання.
“Вказаний порядок підготували на виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України стосовно необхідності розроблення прозорого механізму державного регулювання оптових ринкових цін на електроенергію, зокрема встановлення індикативної ціни енергетичного вугілля з прив’язкою до релевантних інформаційних джерел та відмови від адміністративного (так званого „ручного“) визначення ціни енергетичного вугілля без використання відповідних методик (алгоритмів)”, — цитує відповідь НАБУ організація.
Повідомляється, що детективи "мають зауваження виключно до обґрунтованості включення в формулу “Роттердам+” логістичних витрат на транспортування та перевалку вугілля".
“Акцентуємо увагу на тому, що суть обвинувачення не стосується неправильного застосування індикативної ціни на рівні API2 як такої, що застосована в умовах відсутності вільного ринку енергетичного вугілля в Україні. Натомість Національним бюро висунуто обвинувачення службовим особам НКРЕКП у включенні до Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни на електричну енергію завідомо нереальних (економічно не обгрунтованих) витрат на транспортування енергетичного вугілля в частині прогнозованих обсягів використання вітчизняного вугілля на доставку його до України морським шляхом та перевалку в портах України, що надало необґрунтовані переваги генеруючим компаніям ТЕС і призвело до необґрунтованого збільшення оптової ринкової ціни електричної енергії”, — підкреслили в НАБУ.
Нагадаємо, у серпні у кримінальному провадженні щодо завдання збитків через запровадження формули "Роттердам+” було повідомлено про підозру 6 особам, серед яких директор ДП “Оператор ринку”. Щодо низки з них відбулися судові засідання з обрання запобіжних заходів.