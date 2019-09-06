У НАБУ пояснили позицію у справі "Роттердам+"

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро мають зауваження до обґрунтованості включення в формулу "Роттердам+" для визначення ціни на вугілля в Україні логістичних витрат на транспортування та перевалку палива, а не до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтиру для визначення ціни на вугілля в Україні за цією формулою. Про це з посиланням на інформацію НАБУ повідомляє Український національній комітет Міжнародної торгової палати (ІСС Ukraine), передає УНН.