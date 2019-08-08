У справі “Роттердам+” повідомлено про підозру 6 особам, серед яких директор ДП “Оператор ринку”

“В рамках розслідування (...), встановлено, що колишні Голова та член Національної комісії, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з іншими службовими особами Комісії та за пособництва службових осіб підприємств приватного сектору економіки, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та з метою одержання неправомірної вигоди Генеруючими компаніями теплових електростанцій (далі — ГК ТЕС), розробили та прийняли необґрунтований регуляторний акт, реалізація якого завдала споживачам понад 18 млрд 868 млн гривень збитків. Так, у березні 2016 року службовці прийняли постанову № 289 НКРЕКП „Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії“, в якій нормативно закріпили заздалегідь необґрунтовану Методику з визначення вартості енергетичного вугілля, що використовується зазначеними суб’єктами теплової генерації під час виробництва електричної енергії — так звана „формула Роттердам+“, створивши умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії”, — йдеться у повідомленні.

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Розслідуванням встановлено, що зазначені особи, забезпечивши кожен в своїй мірі прийняття Комісією необґрунтованого регуляторного акту та його подальшу реалізацію в період з травня 2016 року по грудень 2017 року, досягли поставленої мети та зробили можливим одержання впродовж вищезазначеного періоду часу неправомірної вигоди ГК ТЕС, що завдало матеріальної шкоди постачальникам електричної енергії внаслідок завищення прогнозованої та фактичної оптової ринкової ціни на електроенергію, надмірної сплати грошових коштів постачальниками (споживачами) у зв’язку із включенням у вартість енергетичного вугілля необґрунтованих витрат з фрахту й перевалки на усі обсяги використання.

У САП додали, що наразі, у вказаному провадженні повідомлено про підозру 6 особам в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Безпосередньо підозра вручена 2 особам — начальнику управління енергоринку НКРЕКП та чинному директору ДП “Оператор ринку”, який у період запровадження “Роттердам+” був членом НКРЕКП (Володимир Євдокимов - ред.).

“Чотирьом підозрюваним, які наразі перебувають за межами державного кордону України, повідомлено про підозру в порядку, визначеному КПК України, та викликано до слідчого для проведення за їх участі слідчих та процесуальних дій. Детективи, за погодженням з процесуальними керівниками, будуть клопотати про застосування слідчими суддями стосовно підозрюваних запобіжних заходів з урахування обставин кримінального правопорушення, розміру завданих збитків, ролі та особистого майнового стану кожного підозрюваного. Досудове слідство у провадженні триває, перевіряються інші обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлюється причетність до їх скоєння інших осіб, а також вживаються заходи для забезпечення відшкодування завданої шкоди”, — повідомили в САП.