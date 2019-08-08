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В деле "Роттердам+" сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых директор ГП "Оператор рынка"

В деле "Роттердам+" сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых директор ГП "Оператор рынка"

Киев  •  УНН

 • 15838 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В четверг, 8 август, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро Украины сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие Председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), злоупотребление которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы САП.

"В рамках расследования (...), установлено, что бывшие Председатель и член Национальной комиссии, действуя по предварительному сговору группой лиц вместе с другими должностными лицами Комиссии и при пособничестве должностных лиц предприятий частного сектора экономики, используя свое служебное положение вопреки интересам службы и с целью получения неправомерной выгоды генерирующая компания тепловых электростанций (далее - ГК ТЭС), разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, реализация которого нанесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков. Так, в марте 2016 служащие приняли постановление № 289 НКРЕКП "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", в которой нормативно закрепили заранее необоснованную Методику по определению стоимости энергетического угля, используемого указанными субъектами тепловой генерации при производстве электрической энергии - так называемая "формула Роттердам +", создав условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии в Оптовый рынок электрической энергии", - говорится в сообщении.

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Расследованием установлено, что указанные лица, обеспечив каждый в своей мере принятия Комиссией необоснованного регуляторного акта и его дальнейшую реализацию в период с мая 2016 по декабрь 2017 года, достигли поставленной цели и сделали возможным получение в течение вышеуказанного периода времени неправомерной выгоды ГК ТЭС, что нанесло материальный ущерб поставщикам электрической энергии в результате завышения прогнозируемой и фактической оптовой рыночной цены на электроэнергию, излишней уплаты денежных средств поставщиками (потребителями) в связи с включением в стоимость энергетического угля необоснованных расходов по фрахту и перевалки на все объемы использования.

В САП добавили, что сейчас, в указанном производстве сообщено о подозрении 6 лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, то есть в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц использовании должностным лицом власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия. Непосредственно подозрение вручена 2 лицам - начальнику управления энергорынка НКРЕКП и действующему директору ГП "Оператор рынка", который в период введения "Роттердам +" был членом НКРЕКП (Владимир Евдокимов - ред.).

"Четырех подозреваемых, которые сейчас находятся за пределами государственной границы Украины, сообщено о подозрении в порядке, определенном УПК Украины, и вызваны к следователю для проведения с их участием следственных и процессуальных действий. Детективы, по согласованию с процессуальными руководителями, будут ходатайствовать о применении следователями-судьями в отношении подозреваемых меры пресечения с учетом обстоятельств уголовного преступления размера нанесенного ущерба, роли и личного имущественного состояния каждого подозреваемого. Досудебное следствие в производстве продолжается, проверяются другие обстоятельства совершения уголовных преступлений, устанавливается причастность к их совершению других лиц, а также принимаются меры для обеспечения возмещения причиненного вреда", - сообщили в САП.

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