В НАБУ объяснили позицию по делу "Роттердам+"

"Согласно Порядку, утвержденному постановлением НКРЭКУ № 289 от 03.03.2016, индикативная цена угля НКРЭКУ определена на уровне индекса API2 на условиях CIF в основных портах Западной Европы (Амстердам-Роттердам-Антверпен), уровень которой в целом соответствовал установленным ценам на рынке энергетического угля в Украине на момент принятия Порядка. Заметим также, что детективы Национального бюро по указанному уголовному производству не выдвигают обвинения должностным лицам НКРЭКУ в части необоснованности применения индикативной цены на уровне API2, поскольку досудебным расследованием не установлено признаков необоснованности применения такого инструмента как индикативная цена, а также избрание в качестве индикатива показателя мировой цены на энергетический уголь на уровне API2", - цитируют отсет пресс-службы НАБУ на запрос Информационного бюллетеня ICC Ukraine в организации.

Как указано, в НАБУ отметили, что НКРЭКУ имела основания для внедрения прозрачной методики формирования цены электроэнергии и энергетического угля в противовес предыдущим практикам "ручного" регулирования.

"Указанный порядок подготовили во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины о необходимости разработки прозрачного механизма государственного регулирования оптовых рыночных цен на электроэнергию, в частности установление индикативной цены энергетического угля с привязкой к релевантным информационным источникам и отказ от административного (так называемого "ручного") определения цены энергетического угля без использования соответствующих методик (алгоритмов)", - цитирует ответ НАБУ организация.

Сообщается, что детективы "имеют замечания исключительно к обоснованности включения в формулу "Роттердам+" логистических затрат на транспортировку и перевалку угля".

"Акцентируем внимание на том, что суть обвинения не касается неправильного применения индикативной цены на уровне API2 как таковой, что применена в условиях отсутствия свободного рынка энергетического угля в Украине. При этом Национальным бюро предъявлено обвинение должностным лицам НКРЭКУ относительно включения в Порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электрическую энергию заведомо нереальных (экономически не обоснованных) расходов на транспортировку энергетического угля в части прогнозируемых объемов использования отечественного угля на доставку его в Украину морским путем и перевалку в портах Украины, которое предоставило необоснованные преимущества генерирующим компаниям ТЭС и привело к необоснованному увеличению оптовой рыночной цены электроэнергии", - подчеркнули в НАБУ.

Напомним, в августе в уголовном производстве о нанесении ущерба из-за введения формулы "Роттердам+" было сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых директор ГП "Оператор рынка". В отношении ряда из них состоялись судебные заседания по избранию меры пресечения.