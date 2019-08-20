Справа "Роттердам+": суд відмовився арештувати Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Солом’янський районний суд Києва відмовив обвинуваченню у заочному арешті ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка, повідомляє УНН.
Суд не задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро про заочний арешт Дмитра Вовка у так званій справі "Роттердам+".
Як повідомили УНН у пресслужбі САП, вони оскаржуватимуть таке рішення.
Нагадаємо, за даними САП, 8 серпня було повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.