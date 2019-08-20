Дело "Роттердам +": суд отказался арестовать Вовка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Соломенский районный суд Киева отказал обвинению в заочном аресте ексголовы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, сообщает УНН.
Суд не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро о заочном аресте Дмитрия Вовка по так называемому делу "Роттердам+".
Как сообщили УНН в пресс-службе САП, они будут обжаловать такое решение.
Напомним, по данным САП, 8 августа было сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребления которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.