НАБУ долучилось до судового процесу по розкраданню 450 млн гривень на митниці

КИЇВ. 13 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України увійшло до судового процесу як третя сторона, аби запобігти спробам понад 20 приватних одеських компаній, задіяних у корупційній схемі на митниці, уникнути проведення перевірок із боку Державної фіскальної служби і приховати від НАБУ інформацію про свою діяльність. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.