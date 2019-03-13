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НАБУ долучилось до судового процесу по розкраданню 450 млн гривень на митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України увійшло до судового процесу як третя сторона, аби запобігти спробам понад 20 приватних одеських компаній, задіяних у корупційній схемі на митниці, уникнути проведення перевірок із боку Державної фіскальної служби і приховати від НАБУ інформацію про свою діяльність. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.

“В межах цього розслідування, розпочатого НАБУ у жовтні 2017 року, детективи ініціювали накладення арешту на понад 450 млн грн компаній-учасниць схеми. Згодом, у грудні 2017, кінцевий бенефіціар зазначених компаній запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. дол. США, аби ті припинили розслідування та закрили кримінальне провадження, проте його викрили “на гарячому”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд по хабару 800 тисяч доларів детективу НАБУ відтермінували

В НАБУ додали, що цей факт задокументований та вже розслідуваний — обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася підкупити детективів НАБУ, скерований до Печерського районного суду міста Києва у липні 2018 року.

Крім того, детективи НАБУ продовжили розслідування корупційних зловживань із залученням компаній, підконтрольних обвинуваченому.

У НАБУ додали, що результати перевірки цих суб’єктів господарювання з боку ДФС можуть стати важливими доказами у кримінальному провадженні, завадити чому намагаються зацікавлені особи, які оскаржують в ООАС законність наказів про призначення перевірок.

“Оскільки ці перевірки ініційовані саме детективами НАБУ, Національне бюро подало до ООАС заяву про вступ до справ як третя сторона, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Участь у цьому судовому процесі — це можливість Національного бюро доводити в адміністративному суді правомірність рішень про проведення документальних перевірок”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Соломянський районний суд Києва арештував 450 млн грн донарахувань, які Державна фіскальна служба України повинна була повернути компаніям-імпортерам за рішенням суду.

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