Суд по хабару 800 тисяч доларів детективу НАБУ відтермінували

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Суд призначив на 6 листопада на 11:00 підготовче засідання за обвинуваченням одеського бізнесмена Вадима Альперіна в пропозиції хабара детективу Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляється на офіційному веб-портал судової влади України, передає УНН.

“Судове засідання у справі проти Альперіна Вадима Олександровича за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) призначене на 11:00 вівторка, 6 листопада”, — така інформація міститься у порядку денному Печерського районного суду м.Києва.

Головуючий суддя у справі — Смик С.І., адвокати відповідача — Федур А.А, Федур Г.А., Янченко С.П.

За версією НАБУ, Альперін пропонував 800 тисяч доларів хабара їх співробітнику — керівнику Головного підрозділу детективів Андрію Калужинському. За ці гроші Альперін нібито домагався скасування арешту 450 млн грн, накладеного за клопотанням НАБУ в рамках справи про зловживання на столичній митниці.

За результатами досудового розслідування, 12 липня 2018 року прокурор скерував обвинувальний акт у кримінальному провадженні до Печерського районного суду м. Києва за ч. 3 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) для розгляду по суті.

“За дії, передбачені даною статтею, призначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років із конфіскацією майна”, — зазначили у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, що Альперін вніс для свого звільнення заставу у розмірі 20,8 млн грн.

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