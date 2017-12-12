Бізнесмен Альперін вніс 20,8 млн грн застави - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Бізнесмен Вадим Альперін, який підозрюється у пропонуванні хабара у 800 тисяч доларів детективу НАБУ, вніс 20,8 млн грн визначеної судом застави і звільнений з-під варти. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"Він вніс заставу і звільнений з-під варти", - сказав співрозмовник агенства.
Водночас, як повідомили УНН, в апеляційному суді міста Києва, завтра о 14.30 суд розгляне апеляційну скаргу Альперіна на запобіжний захід.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 20,8 млн грн застави для бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні хабара у 800 тисяч доларів детективу НАБУ.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано "пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ".