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Бізнесмен Альперін вніс 20,8 млн грн застави - джерело

Бізнесмен Альперін вніс 20,8 млн грн застави - джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Бізнесмен Вадим Альперін, який підозрюється у пропонуванні хабара у 800 тисяч доларів детективу НАБУ, вніс 20,8 млн грн визначеної судом застави і звільнений з-під варти. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

"Він вніс заставу і звільнений з-під варти", - сказав співрозмовник агенства.

Водночас, як повідомили УНН, в апеляційному суді міста Києва, завтра о 14.30 суд розгляне апеляційну скаргу Альперіна на запобіжний захід.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 20,8 млн грн застави для бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні хабара у 800 тисяч доларів детективу НАБУ.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано "пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ".

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