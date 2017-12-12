Бизнесмен Альперин внес 20,8 млн грн залога - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Бизнесмен Вадим Альперин, который подозревается в предложении взятки в 800 000 долларов детектива НАБУ, внес 20,8 млн грн определенной судом залога и освобожден из-под стражи. Об этом сообщил информированный источник.
"Он внес залог и освобожден из-под стражи", - сказал собеседник агентства.
В то же время, как сообщили УНН, в апелляционном суде города Киева, завтра в 14.30 суд рассмотрит апелляционную жалобу Альперина на меру пресечения.
Напомним, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 20,8 млн грн залога для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении взятки в 800 тыс. долларов детектива НАБУ.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала производства, в рамках которого зафиксировано "предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. Долл. Взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ».