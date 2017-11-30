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Суд обрав арешт для бізнесмена Альперіна, підозрюваного у пропонуванні 800 тис. дол. детективу НАБУ (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 20,8 млн грн застави для бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні хабара у 800 тисяч доларів детективу НАБУ. Відповідну ухвалу сьогодні оголосила слідча суддя Печерського районного суду Києва Катерина Москаленко, передає кореспондент УНН.

“Суд ухвалив клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Департаменту розслідування злочинів у сфері економіки Генеральної прокуратури України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Альперіна Вадима Олександровича задовільнити і взяти під варту в залі судового засідання. Строк дії ухвали визначити до 24 січня 2018 року. Одночасно суд визначає можливість внесення застави протягом 5 днів з моменту оголошення ухвали у сумі 20 800 грн” — зазначається в ухвалі суду.

Рішення може бути оскаржене впродовж п'яти діб в апеляційній станції.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано "пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ".

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тис. доларів.

Українські Національні Новини

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