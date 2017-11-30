Суд обрав арешт для бізнесмена Альперіна, підозрюваного у пропонуванні 800 тис. дол. детективу НАБУ (доповнено)

“Суд ухвалив клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Департаменту розслідування злочинів у сфері економіки Генеральної прокуратури України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Альперіна Вадима Олександровича задовільнити і взяти під варту в залі судового засідання. Строк дії ухвали визначити до 24 січня 2018 року. Одночасно суд визначає можливість внесення застави протягом 5 днів з моменту оголошення ухвали у сумі 20 800 грн” — зазначається в ухвалі суду.

Рішення може бути оскаржене впродовж п'яти діб в апеляційній станції.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано "пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ".

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тис. доларів.