Суд избрал арест для бизнесмена Альперина, подозреваемого в предложении 800 тыс. долл. детективу НАБУ (дополнено)

"Суд принял ходатайство старшего следователя по особо важным делам Департамента расследования преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для Альперина Вадима Александровича удовлетворить и взять под стражу в зале судебного заседания. Срок действия постановления определить до 24 января 2018 года. Одновременно суд определяет возможность внесения залога в течение 5 дней с момента оглашения постановления в сумме 20 800 грн", - отмечается в постановлении суда.

Решение может быть обжаловано в течение пяти суток в апелляционной станции.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала производства, в рамках которого зафиксировано "предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ".

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили лицо, предлагавшее сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов.