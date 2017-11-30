Суд избрал арест для бизнесмена Альперина, подозреваемого в предложении 800 тыс. долл. детективу НАБУ (дополнено)

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77825 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67507 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74727 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82138 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118078 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115131 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144088 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107383 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108812 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 113357 просмотра

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Суд избрал арест для бизнесмена Альперина, подозреваемого в предложении 800 тыс. долл. детективу НАБУ (дополнено)

Суд избрал арест для бизнесмена Альперина, подозреваемого в предложении 800 тыс. долл. детективу НАБУ (дополнено)

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 20,8 млн грн залога для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении взятки в 800 тысяч долларов детективу НАБУ. Соответствующее постановление сегодня объявила следственная судья Печерского районного суда Киева Екатерина Москаленко, передает корреспондент УНН.

"Суд принял ходатайство старшего следователя по особо важным делам Департамента расследования преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для Альперина Вадима Александровича удовлетворить и взять под стражу в зале судебного заседания. Срок действия постановления определить до 24 января 2018 года. Одновременно суд определяет возможность внесения залога в течение 5 дней с момента оглашения постановления в сумме 20 800 грн", - отмечается в постановлении суда.

Решение может быть обжаловано в течение пяти суток в апелляционной станции.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала производства, в рамках которого зафиксировано "предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ".

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили лицо, предлагавшее сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов.

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