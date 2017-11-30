Суд избрал арест для бизнесмена Альперина, подозреваемого в предложении 800 тыс. долл. детективу НАБУ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 20,8 млн грн залога для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении взятки в 800 тысяч долларов детективу НАБУ. Соответствующее постановление сегодня объявила следственная судья Печерского районного суда Киева Екатерина Москаленко, передает корреспондент УНН.
"Суд принял ходатайство старшего следователя по особо важным делам Департамента расследования преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для Альперина Вадима Александровича удовлетворить и взять под стражу в зале судебного заседания. Срок действия постановления определить до 24 января 2018 года. Одновременно суд определяет возможность внесения залога в течение 5 дней с момента оглашения постановления в сумме 20 800 грн", - отмечается в постановлении суда.
Решение может быть обжаловано в течение пяти суток в апелляционной станции.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала производства, в рамках которого зафиксировано "предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ".
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили лицо, предлагавшее сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов.