Стало відомо, хто пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тис. дол.

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КИЇВ. 24 лисопада. УНН. ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. хабаря керівнику головного підрозділу детективів НАБУ, передає УНН з посиланням на Facebook Генерального прокурора України Юрія Луценко, передає УНН.

"На початку листопада заявою НАБУ про пропонування хабаря керівнику головного підрозділу детективів НАБУ. ГСУ ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис дол за зняття арешту на рахунки підконтрольних йому підприємств у 450 млн грн," - написав Генпрокурор.

Також Луценко зазначив, що така пропозиція неправомірної вигоди посадовій особі є закінченим складом злочину, відтак ГПУ проводить заходи для встановлення місця перебування підозрюваного.

"Готуємо клопотання про арешт," - додав він.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тис. доларів США.

Українські Національні Новини

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