Стало известно, кто предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тыс. долл.

"В начале ноября заявлением НАБУ о предложении взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ ГСУ ГПУ зарегистрировала производство, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс долл. за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн", - написал Генпрокурор.

Также Луценко отметил, что такое предложение неправомерной выгоды должностному лицу является законченным составом преступления, поэтому ГПУ проводит мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого.

"Готовим ходатайство об аресте," - добавил он.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США.