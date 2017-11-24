Стало известно, кто предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 24 лисопада. УНН. ГПУ зарегистрировала производство, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ, передает УНН со ссылкой на Facebook Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, передает УНН.
"В начале ноября заявлением НАБУ о предложении взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ ГСУ ГПУ зарегистрировала производство, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс долл. за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн", - написал Генпрокурор.
Также Луценко отметил, что такое предложение неправомерной выгоды должностному лицу является законченным составом преступления, поэтому ГПУ проводит мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого.
"Готовим ходатайство об аресте," - добавил он.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США.