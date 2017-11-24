Детективам НАБУ пропонували хабар у 800 тис. доларів за припинення розслідування

“24 листопада детективи НАБУ спільно із працівниками ГПУ викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США”, — йдеться в повідомленні.

Дана сума пропонувалася за припинення розслідування детективами Бюро кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень коштів, підконтрольних викритій особі підприємств.

Попередньо дії особи кваліфіковано за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України (“Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”).

Наразі, вирішується питання повідомлення викритій особі про підозру та проведення інших невідкладних слідчих дій.

Як повідомляв УНН, у НАБУ не виключили, що передача справ з ГПУ може загальмувати розслідування.