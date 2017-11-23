У НАБУ не виключили, що передача справ з ГПУ може загальмувати розслідування

“Наразі важко спрогнозувати, скільки часу потребуватиме опрацювання матеріалів усіх справ, підслідних НАБУ та зареєстрованих до грудня 2015 року. Цілком очевидно, що передання такої кількості справ за короткий проміжок часу (за попередніми підрахунками йдеться про декілька тисяч) в провадження близько 200 детективів НАБУ гальмуватиме хід розслідувань. Крім того, за таких обставин, у першу чергу, можуть постраждати інтереси потерпілих та інтереси держави”, — наголосили у Бюро.

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У прес-службі зауважили, що людський ресурс НАБУ, детективи якого поєднують функції слідчих та оперативників, а більшість слідчих дій здійснюють виключно своїми силами, не зіставний із ресурсами органів прокуратури, котрі здійснювали досудове розслідування за оперативного супроводу органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів фіскальної служби тощо.

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“Наразі Національне бюро оцінює усі можливі ризики, пов’язані з передачею справ від ГПУ, та найближчим часом надасть свої пропозиції щодо їхньої мінімізації. Тож просимо Генпрокурора, народних депутатів та експертів утриматися від спекуляцій на цю тему та працювати в конструктивному руслі”, — зазначили у відомстві.

У НАБУ нагадали, що 20 листопада цього року закінчилися повноваження слідчих органів прокуратури по здійсненню досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які відносяться до підслідності НАБУ та зареєстровані до грудня 2015 року.