Передача справ щодо Януковича та інших до НАБУ на півроку може пригальмувати темпи слідства - Луценко

“З сьогоднішнього дня Генеральна прокуратура вперше з 1996 року таки позбулася функцій слідства. Старі справи залишаються за нами, але справи, навіть старі, в яких є підозрюваними чиновники категорії А навіть колишні, мають бути передані до НАБУ. Тому більшість резонансних справ, про які ми говорили з сім’ями Небесної Сотні, відповідно до закону мають бути у найближчий час передані до НАБУ. Це й справи, де фігурує Янукович, Арбузов, Азаров, Курченко, Клименко, Лазаренко хто завгодно”, — сказав Генпрокурор.

За словами Луценка, сім’ї Небесної Сотні, з якими він сьогодні зустрічався, з цим не погодилися, адже всі розуміють, що вивчення цих справ займе багато місяців і може зашкодити результатам слідства.

“Закон є закон, поки що я змушений його виконувати. Але сьогоднішні учасники говорили про звернення до Верховної Ради з тим, щоби зкоригувати законодавство у частині злочинів проти Майдану — щоб залишити прокуратурі справи навіть категорії А, ті, які ми розпочали. Бо дійсно, передача зараз справи Януковича, наприклад, до НАБУ як мінімум на півроку пригальмує темпи слідства”, — наголосив Луценко.

Водночас, Генпрокурор уточнив, що відповідно до закону Генпрокуратура має спрямувати до НАБУ справи тільки економічного й корупційного спрямування, а всі справи, які стосуються розстрілів на Майдані та інших незаконних дій посадових осіб можуть залишитися у ГПУ.

Нагадаємо, Луценко до кінця року очікує дозволу суду на заочне слідство щодо Януковича, Захарченка та інших.