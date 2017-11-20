Передача дел в отношении Януковича и других в НАБУ на полгода может притормозить темпы следствия - Луценко

"С сегодняшнего дня Генеральная прокуратура впервые с 1996 года таки избавилась функций следствия. Старые дела остаются за нами, но дела, даже старые, в которых подозреваемыми чиновники категории А даже бывшие, должны быть переданы в НАБУ. Поэтому большинство резонансных дел, о которых мы говорили с семьями Небесной Сотни, согласно закону должны быть в ближайшее время переданы в НАБУ. Это и дела, где фигурирует Янукович, Арбузов, Азаров, Курченко, Клименко, Лазаренко кто угодно", - сказал Генпрокурор.

По словам Луценко, семьи Небесной Сотни, с которыми он сегодня встречался с этим не согласились, ведь все понимают, что изучение этих дел займет много месяцев и может повредить результатам следствия.

"Закон есть закон, пока я вынужден его выполнять. Но сегодняшние участники говорили об обращении в Верховную Раду с тем, чтобы скорректировать законодательство в части преступлений против Майдана - чтобы оставить прокуратуре дела даже категории А, те, которые мы начали. Потому действительно, передача сейчас дела Януковича, например, в НАБУ как минимум на полгода притормозит темпы следствия", - отметил Луценко.

В то же время, Генпрокурор уточнил, что согласно закону Генпрокуратура направить в НАБУ дела только экономического и коррупционного толка, а все дела, касающиеся расстрелов на Майдане и других незаконных действий должностных лиц могут остаться в ГПУ.

Напомним, Луценко до конца года ожидает разрешения суда на заочное следствие по Януковича, Захарченко и других.