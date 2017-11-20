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Луценко до кінця року очікує дозволу суду на заочне слідство щодо Януковича, Захарченка та інших

Луценко до кінця року очікує дозволу суду на заочне слідство щодо Януковича, Захарченка та інших

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко сподівається на те, що до кінця року суд надасть дозвіл на заочне слідство за підозрою у відданні наказу стріляти у мирних активістів щодо екс-президента Віктора Януковича, колишнього голови МВС Віталія Захарченка, екс-голови СБУ Олександра Якименка та інших. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко після зустрічі з родинами героїв Небесної сотні, передає УНН.

"Завдяки активізації роботи завершено слідство з встановлення тих, хто дав наказ стріляти у мирних демонстрантів. Ця справа також передана до Печерського суду. І сподіваюся, до кінця цього року, можливо трохи пізніше, ми отримаємо рішення суду щодо можливості заочного досудового слідства, а потім і початку нового процесу над Януковичем, Захарченком, Якименком, Тоцьким, які, за нашою підозрою, дали злочинний наказ стріляти у мирних людей", - наголосив він.

Ю.Луценко уточнив, що після завершення першого процесу у справі держзради В.Януковича, цей процес буде розпочатий у судах.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо В.Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

Українські Національні Новини

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