Луценко до кінця року очікує дозволу суду на заочне слідство щодо Януковича, Захарченка та інших

"Завдяки активізації роботи завершено слідство з встановлення тих, хто дав наказ стріляти у мирних демонстрантів. Ця справа також передана до Печерського суду. І сподіваюся, до кінця цього року, можливо трохи пізніше, ми отримаємо рішення суду щодо можливості заочного досудового слідства, а потім і початку нового процесу над Януковичем, Захарченком, Якименком, Тоцьким, які, за нашою підозрою, дали злочинний наказ стріляти у мирних людей", - наголосив він.

Ю.Луценко уточнив, що після завершення першого процесу у справі держзради В.Януковича, цей процес буде розпочатий у судах.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо В.Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.