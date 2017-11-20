Луценко до конца года ожидает разрешения суда на заочное следствие по Януковичу, Захарченко и других
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко надеется на то, что до конца года суд даст согласие на заочное следствие по подозрению в отдании приказа стрелять в мирных активистов в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, экс-главы СБУ Александра Якименко и других. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко после встречи с семьями героев Небесной сотни, передает УНН.
"Благодаря активизации работы завершено следствие по установлению тех, кто дал приказ стрелять в мирных демонстрантов. Это дело также передано в Печерский суд. И надеюсь, до конца этого года, возможно чуть позже, мы получим решение суда о возможности заочного досудебного следствия, а затем и начала нового процесса над Януковичем, Захарченко, Якименко, Тоцким, которые, по нашому подозрению, дали преступный приказ стрелять в мирных людей", - подчеркнул он.
Ю.Луценко уточнил, что после завершения первого процесса по делу госизмены В.Януковича, этот процесс будет начат в судах.
Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования по В.Януковичу в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.