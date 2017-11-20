Луценко до конца года ожидает разрешения суда на заочное следствие по Януковичу, Захарченко и других

"Благодаря активизации работы завершено следствие по установлению тех, кто дал приказ стрелять в мирных демонстрантов. Это дело также передано в Печерский суд. И надеюсь, до конца этого года, возможно чуть позже, мы получим решение суда о возможности заочного досудебного следствия, а затем и начала нового процесса над Януковичем, Захарченко, Якименко, Тоцким, которые, по нашому подозрению, дали преступный приказ стрелять в мирных людей", - подчеркнул он.

Ю.Луценко уточнил, что после завершения первого процесса по делу госизмены В.Януковича, этот процесс будет начат в судах.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования по В.Януковичу в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.