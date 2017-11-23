В НАБУ не исключили, что передача дел из ГПУ может затормозить расследование

"Сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени потребует обработка материалов всех дел, подследственных НАБУ и зарегистрированных до декабря 2015 года. Совершенно очевидно, что передача такого количества дел за короткий промежуток времени (по предварительным подсчетам речь идет о нескольких тысячах) в производство около 200 детективов НАБУ тормозить ход расследования. Кроме того, при таких обстоятельствах, в первую очередь, могут пострадать интересы потерпевших и интересы государства", - отметили в Бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ передала в НАБУ дело, где фигурирует руководитель ФГИУ

В пресс-службе отметили, что человеческий ресурс НАБУ, детективы которого сочетают функции следственных и оперативников, а большинство следственных действий осуществляют исключительно своими силами, не сопоставимый с ресурсами органов прокуратуры, которые осуществляли предварительное расследование по оперативного сопровождения органов внутренних дел, органов безопасности, органов фискальной службы и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Передача дел относительно Януковича и других в НАБУ в полгода может притормозить темпы следствия - Луценко

"Сейчас Национальное бюро оценивает все возможные риски, связанные с передачей дел от ГПУ, и в ближайшее время предоставит свои предложения по их минимизации. Поэтому просим генпрокурора, народных депутатов и экспертов воздержаться от спекуляций на эту тему и работать в конструктивном русле", - отметили в ведомстве.

В НАБУ напомнили, что 20 ноября этого года закончились полномочия следственных органов по осуществлению предварительного расследования по уголовным производствам, относящихся к подследственности НАБУ и зарегистрированные до декабря 2015 года.