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В НАБУ не исключили, что передача дел из ГПУ может затормозить расследование

В НАБУ не исключили, что передача дел из ГПУ может затормозить расследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Передача дел большого количества дел из Генеральной прокуратуры, подследственных НАБУ и зарегистрированных до декабря 2015 года, может затормозить ход расследования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.

"Сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени потребует обработка материалов всех дел, подследственных НАБУ и зарегистрированных до декабря 2015 года. Совершенно очевидно, что передача такого количества дел за короткий промежуток времени (по предварительным подсчетам речь идет о нескольких тысячах) в производство около 200 детективов НАБУ тормозить ход расследования. Кроме того, при таких обстоятельствах, в первую очередь, могут пострадать интересы потерпевших и интересы государства", - отметили в Бюро.

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В пресс-службе отметили, что человеческий ресурс НАБУ, детективы которого сочетают функции следственных и оперативников, а большинство следственных действий осуществляют исключительно своими силами, не сопоставимый с ресурсами органов прокуратуры, которые осуществляли предварительное расследование по оперативного сопровождения органов внутренних дел, органов безопасности, органов фискальной службы и тому подобное.

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"Сейчас Национальное бюро оценивает все возможные риски, связанные с передачей дел от ГПУ, и в ближайшее время предоставит свои предложения по их минимизации. Поэтому просим генпрокурора, народных депутатов и экспертов воздержаться от спекуляций на эту тему и работать в конструктивном русле", - отметили в ведомстве.

В НАБУ напомнили, что 20 ноября этого года закончились полномочия следственных органов по осуществлению предварительного расследования по уголовным производствам, относящихся к подследственности НАБУ и зарегистрированные до декабря 2015 года.

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