ГПУ передала до НАБУ справу, де фігурує керівник ФДМУ

"Генпрокуратура передала до НАБУ кримінальне провадження за фактом зловживань службовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву разом з проектом повідомлення про підозру", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначили у відомстві, під час досудового розслідування встановлено достатні дані щодо вчинення колишнім керівником Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, який зловживаючи службовим становищем сприяв незаконній приватизації об’єкта державної власності.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор Ю.Луценко повідомив, що голову ФДМУ підозрюють у підписанні договору з передачі частини МінАПК під пивний ресторан.