ГПУ передала до НАБУ справу, де фігурує керівник ФДМУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України передала до Національного антикорупційного бюро кримінальне провадження щодо можливої причетності колишнього керівника регіонального відділення ФДМУ у Києві Віталія Трубарова, який наразі виконує обов'язки голови ФДМУ, до незаконної приватизації частини приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства у 2013 році, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГПУ.
"Генпрокуратура передала до НАБУ кримінальне провадження за фактом зловживань службовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву разом з проектом повідомлення про підозру", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, як зазначили у відомстві, під час досудового розслідування встановлено достатні дані щодо вчинення колишнім керівником Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, який зловживаючи службовим становищем сприяв незаконній приватизації об’єкта державної власності.
Нагадаємо, раніше Генпрокурор Ю.Луценко повідомив, що голову ФДМУ підозрюють у підписанні договору з передачі частини МінАПК під пивний ресторан.