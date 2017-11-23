Голову ФДМУ підозрюють у підписанні договору з передачі частини МінАПК під пивний ресторан

Генпрокурор розповів, що прокуратура розслідує провадження про незаконну приватизацію у січні 2013 року частини будівлі МінАПК.

Зокрема, за його словами, колишній міністр (Присяжнюк — ред.) і його протеже вирішили створити пивний ресторан прямо в приміщенні міністерства на Хрещатику.

“Відтак, вони діють через схему оренди з правом приватизації за умови поліпшення приміщення. Звичайно, ремонтні роботи були лише на папері. І потрібні були ці папери для підписання незаконної угоди про купівлю — продаж державного приміщення приватному ТОВ”, — пояснив він.

Вчора, наголосив Луценко, був допитаний тодішній керівник столичного відділення ФДМ В.Трубаров, який зараз є керівником Фонду держмайна України.

“Саме він не провів передбачених заходів контролю і підписав незаконний договір. Ще вчора він мав би бути затриманий. Але закон передбачає передачу такої справи і готової підозри в НАБУ. Що і зроблено. Оперативності і удачі коллегам”, — резюмував Генпрокурор.

Нагадаємо, у червні 2017 року ГПУ повідомила про підозру колишньому міністрові аграрної політики та продовольства Миколі Присяжнюку та ще двом особам у вчиненні незаконної приватизації та продажу приміщення Мінагрополітики площею 516,6 кв. м на вулиці Хрещатик у Києві.