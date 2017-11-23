Главу ФГИУ подозревают в подписании договора по передаче части МинАПК под пивной ресторан

Генпрокурор рассказал, что прокуратура расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК.

В частности, по его словам, бывший министр (Присяжнюк - ред.) и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике.

"Следовательно, они действуют через схему аренды с правом приватизации при условии улучшения помещения. Конечно, ремонтные работы были только на бумаге. И нужны были эти бумаги для подписания незаконной сделки о купле - продаже государственного помещения частному ООО", - пояснил он.

Вчера, отметил Ю.Луценко, был допрошен тогдашний руководитель столичного отделения ФГИ В.Трубаров, который сейчас является руководителем Фонда госимущества Украины.

"Именно он не провел предусмотренных мер контроля и подписал незаконный договор. Еще вчера он должен быть задержан. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано. Оперативности и удачи коллегам", - резюмировал Генпрокурор.

Напомним, в июне 2017 года ГПУ сообщила о подозрении бывшему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку и еще двум лицам в совершении незаконной приватизации и продажи помещения Минагрополитики площадью 516,6 кв. м на улице Крещатик в Киеве.