Главу ФГИУ подозревают в подписании договора по передаче части МинАПК под пивной ресторан

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает нынешнего руководителя Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова в подписании незаконного договора купли-продажи государственного здания Министерства аграрной политики и продовольствия частному обществу в январе 2013 года. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

Генпрокурор рассказал, что прокуратура расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК.

В частности, по его словам, бывший министр (Присяжнюк - ред.) и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике.

"Следовательно, они действуют через схему аренды с правом приватизации при условии улучшения помещения. Конечно, ремонтные работы были только на бумаге. И нужны были эти бумаги для подписания незаконной сделки о купле - продаже государственного помещения частному ООО", - пояснил он.

Вчера, отметил Ю.Луценко, был допрошен тогдашний руководитель столичного отделения ФГИ В.Трубаров, который сейчас является руководителем Фонда госимущества Украины.

"Именно он не провел предусмотренных мер контроля и подписал незаконный договор. Еще вчера он должен быть задержан. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано. Оперативности и удачи коллегам", - резюмировал Генпрокурор.

Напомним, в июне 2017 года ГПУ сообщила о подозрении бывшему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку и еще двум лицам в совершении незаконной приватизации и продажи помещения Минагрополитики площадью 516,6 кв. м на улице Крещатик в Киеве.

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