ГПУ передала в НАБУ дело, где фигурирует руководитель ФГИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро уголовное производство относительно возможной причастности бывшего руководителя регионального отделения ФГИУ в Киеве Виталия Трубарова, который сейчас исполняет обязанности председателя ФГИУ, к незаконной приватизации части помещения Министерства аграрной политики и продовольствия в 2013 году, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.
"Генпрокуратура передала в НАБУ уголовное производство по факту злоупотреблений должностными лицами регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г.Киеву вместе с проектом сообщения о подозрении", - говорится в сообщении.
В частности, как отметили в ведомстве, в ходе досудебного расследования установлены достаточные данные о совершении бывшим руководителем Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г.Киеву преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины, злоупотребляя служебным положением способствовал незаконной приватизации объекта государственной собственности.
Напомним, ранее Генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что главу ФГИУ подозревают в подписании договора по передаче части МинАПК под пивной ресторан.