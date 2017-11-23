ГПУ передала в НАБУ дело, где фигурирует руководитель ФГИУ

"Генпрокуратура передала в НАБУ уголовное производство по факту злоупотреблений должностными лицами регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г.Киеву вместе с проектом сообщения о подозрении", - говорится в сообщении.

В частности, как отметили в ведомстве, в ходе досудебного расследования установлены достаточные данные о совершении бывшим руководителем Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г.Киеву преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины, злоупотребляя служебным положением способствовал незаконной приватизации объекта государственной собственности.

Напомним, ранее Генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что главу ФГИУ подозревают в подписании договора по передаче части МинАПК под пивной ресторан.