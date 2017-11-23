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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 47564 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 29256 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 41675 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 53420 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109090 просмотра

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ГПУ передала в НАБУ дело, где фигурирует руководитель ФГИУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро уголовное производство относительно возможной причастности бывшего руководителя регионального отделения ФГИУ в Киеве Виталия Трубарова, который сейчас исполняет обязанности председателя ФГИУ, к незаконной приватизации части помещения Министерства аграрной политики и продовольствия в 2013 году, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.

"Генпрокуратура передала в НАБУ уголовное производство по факту злоупотреблений должностными лицами регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г.Киеву вместе с проектом сообщения о подозрении", - говорится в сообщении.

В частности, как отметили в ведомстве, в ходе досудебного расследования установлены достаточные данные о совершении бывшим руководителем Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г.Киеву преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины, злоупотребляя служебным положением способствовал незаконной приватизации объекта государственной собственности.

Напомним, ранее Генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что главу ФГИУ подозревают в подписании договора по передаче части МинАПК под пивной ресторан.

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