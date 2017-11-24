Детективам НАБУ предлагали взятку в 800 тыс. долларов за прекращение расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили лицо, предлагала сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. Долларов США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
“24 ноября детективы НАБУ совместно с работниками ГПУ разоблачили лицо, предлагала сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США”, — говорится в сообщении.
Данная сумма предлагалась за прекращение расследования детективами Бюро уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 млн гривен средств, подконтрольных разоблаченной лице предприятий.
Предварительно действия лица квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (“Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”).
Сейчас решается вопрос сообщение разоблаченной лицу о подозрении и проведения других неотложных следственных действий.
Как сообщал УНН, в НАБУ не исключили, что передача дел из ГПУ может затормозить расследование.