ГПУ скерувала до суду обвинувальний акт у справі Альперіна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Генпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо особи, яка намагалась надати 800 тис. доларів США службовій особі НАБУ. Про це повідомила ГПУ, передає УНН.
“Генеральною прокуратурою України спільно з НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою відомого бізнесмена-одесита, який пропонував надати службовій особі Національного антикорупційного бюро України, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду в розмірі 800 тис. доларів США”, — йдеться у повідомленні.
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Встановлено, що у листопаді 2017 року згадана особа запропонувала одному з керівників структурного підрозділу НАБУ неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. доларів США за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств на суму близько 450 млн грн, досудове розслідування у якому здійснювали детективи НАБУ.
За результатами досудового розслідування, 12 липня 2018 року прокурором у кримінальному провадженні обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду м. Києва за ч. 3 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) для розгляду по суті.
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“За дії, передбачені даною статтею, призначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років із конфіскацією майна”, — зазначили у Генпрокуратурі.
Раніше суд призначив до розгляду справу щодо вимагання екс-нардепом 500 тис. доларів.