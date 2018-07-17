ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Альперина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении лица, которое пыталась дать 800 тыс. долларов США должностному лицу НАБУ. Об этом сообщила ГПУ, передает УНН.
“Генеральной прокуратурой Украины совместно с НАБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению известного бизнесмена-одессита, который предлагал предоставить должностному лицу Национального антикоррупционного бюро Украины, которое занимает ответственное положение, неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США”, — говорится в сообщении.
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Установлено, что в ноябре 2017 года это лицо предложило одному из руководителей структурного подразделения НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий на сумму около 450 млн грн, досудебное расследование в котором осуществляли детективы НАБУ.
По результатам предварительного расследования, 12 июля 2018 года прокурором в уголовном производстве обвинительный акт направлен в Печерский районный суд г.Киева по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) для рассмотрения по существу.
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“За действия, предусмотренные данной статьей, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества”, — отметили в Генпрокуратуре.
Ранее суд назначил к рассмотрению дело по вымогательстве экс-нардепом 500 тыс. долларов.