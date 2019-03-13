НАБУ присоединилось к судебному процессу по хищению 450 млн гривен на таможне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины вошло в судебный процесс в качестве третьей стороны, чтобы предотвратить попытки более 20 частных одесских компаний, задействованных в коррупционной схеме на таможне, избежать проведения проверок со стороны Государственной фискальной службы и скрыть от НАБУ информацию о своей деятельности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"В рамках этого расследования, начатого НАБУ в октябре 2017 года, детективы инициировали наложения ареста на более 450 млн грн компаний-участниц схемы. Впоследствии, в декабре 2017 года, конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долл. США, чтобы те прекратили расследование и закрыли уголовное производство, однако его разоблачили "на горячем", - говорится в сообщении.
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В НАБУ добавили, что этот факт задокументирован и уже расследовано - обвинительный акт в отношении лица, пыталась подкупить детективов НАБУ, направленный в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года.
Кроме того, детективы НАБУ продолжили расследование коррупционных злоупотреблений с привлечением компаний, подконтрольных обвиняемому.
В НАБУ добавили, что результаты проверки этих субъектов хозяйствования со стороны ГФС могут стать важными доказательствами в уголовном производстве, помешать чему пытаются заинтересованные лица, которые оспаривают в ООАС законность приказов о назначении проверок.
"Поскольку эти проверки инициированы именно детективами НАБУ, Национальное бюро подало в ООАС заявление о вступлении в дела в качестве третьей стороны, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика. Участие в этом процессе - это возможность Национального бюро доказывать в административном суде правомерность решений о проведении документальных проверок", - говорится в сообщении.
Напомним, Соломенский районный суд Киева арестовал 450 млн грн доначислений, которые Государственная фискальная служба Украины должна была вернуть компаниям-импортерам по решению суда.