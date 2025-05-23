На Запоріжжі росіяни обстріляли молочну ферму: є поранені

У Запорізькій області через атаку російських військ є руйнування та молочній фермі, поранено двох людей, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Поранені дві людини, зруйновані приміщення аграрного підприємства: ворог атакував Гуляйпільщину - повідомив Федоров.

Голова ОВА уточнив, що "внаслідок артилерійського обстрілу зруйновані будівлі молочної ферми".

"Поранення отримали 63-річний чоловік і 52-річна жінка. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує - від госпіталізації вони відмовилися", - зазначив Федоров.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби на Запоріжжі двоє чоловіків та жінка постраждали під час ворожих атак по Василівському та Пологівському районах. Впродовж доби окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, у тому числі 11 авіаційних ударів. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та освітнього закладу.