В Запорожской области россияне обстреляли молочную ферму: есть раненые

В Запорожской области из-за атаки российских войск есть разрушения на молочной ферме, ранены два человека, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Ранены два человека, разрушены помещения аграрного предприятия: враг атаковал Гуляйпольщину - сообщил Федоров.

Глава ОВА уточнил, что "в результате артиллерийского обстрела разрушены здания молочной фермы".

"Ранения получили 63-летний мужчина и 52-летняя женщина. К счастью, их жизни ничего не угрожает - от госпитализации они отказались", - отметил Федоров.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в Запорожской области двое мужчин и женщина пострадали во время вражеских атак по Васильевскому и Пологовскому районам. В течение суток оккупанты нанесли 658 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, в том числе 11 авиационных ударов. Поступило 10 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и образовательного учреждения.