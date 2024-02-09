На виборах в Пакистані прихильники ув'язненого експрем'єра Імрана Хана отримують більшість місць
Київ • УНН
Незалежні кандидати, які підтримують колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, отримали більшість місць на виборах у Пакистані.
Незалежні кандидати, які беруть участь у національних виборах у Пакистані, більшість з яких підтримуються колишнім прем'єр-міністром Імраном Ханом, отримали 47 зі 106 місць у парламенті.
Про це повідомляє УНН із посиланням на France24.
Деталі
Виборча комісія Пакистану оголосила результати виборів на 57 місцях, згідно з інформацією на сайті комісії. "Пакистанська Техрік-і-Інсаф" (ПТІ) - партія колишнього голову уряду Імрана Хана, який разом з дружиною отримав 14 років вʼязниці, не була допущена до участі у виборах.
Втім офіційні результати показують, що незалежні кандидати, пов'язані з ПТІ, отримали 16 місць у парламенті, лише на одне місце відстаючи від Пакистанської мусульманської ліги сім'ї Шаріфів (ПМЛ-Н), також ПТІ лідирує в кількох виборчих округах, що залишилися.
Згідно з прогнозами телерадіокомпанії "Geo News", незалежні кандидати, більшість з яких підтримує Хана, отримали 47 зі 106 місць у парламенті.
Ще до оголошення перших офіційних результатів головний організатор ПТІ Омар Аюб Хан у відеозверненні до ЗМІ висловив упевненість, що його партія "зможе сформувати наступний федеральний уряд з більшістю у дві третини голосів".
Нагадаємо
УНН повідомляв, що два вибухи забрали життя щонайменше 24 людей у пакистанській провінції Белуджистан напередодні загальних виборів.
Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан був засуджений до 10 років ув'язнення за розголошення державної таємниці. Це сталося за кілька днів до виборів.
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