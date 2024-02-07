У Пакистані за день до виборів підірвали офіси двох кандидатів, щонайменше 24 людини загинуло

Щонайменше 24 людини загинули і понад 30 отримали поранення в результаті двох вибухів, спрямованих на офіси політиків, які беруть участь у виборах в пакистанській провінції Белуджистан. Про це пише УНН з посиланням на Dunya News.

Деталі

Терористичний акт був здійснений в окрузі Кілла Абдулла біля виборчого офісу лідера партії "Джуі-Ф" Маулани Абдул Васая, коли люди зібралися в приміщенні на зустріч. Сам Васай не був присутній на зустрічі. Офіційні особи повідомили, що кількість загиблих становить 12 осіб, а поранених - вісім. Однак кількість жертв може зрости.

Раніше того ж дня ще 12 людей загинули і 25 отримали поранення в результаті вибуху у виборчому офісі одного з кандидатів в місті Пішин, що також розташований в Белуджистані. Терористи атакували офіс незалежного кандидата Асфандіяра Яра Хана Какара, який є колишнім членом Асамблеї Белуджистану і міністром провінції.

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Незабаром після смертельного вибуху на місце події прибули правоохоронці та співробітники служб безпеки, а також представники адміністрації, які за допомогою місцевих жителів розпочали рятувальні роботи. Правоохоронні органи проводять попереднє розслідування, з'явилися повідомлення про те, що бомба в Пішині була закладена в велосипед, припаркований біля будівлі.

Реагуючи на новину про теракт у Пішині, т.в.о. міністра інформації Муртаза Солангі заявив, що жодні жертви не зможуть утримати народ Пакистану від участі в демократичному процесі.

Ми не вперше стикаємося з проблемами безпеки. Народ Пакистану веде цю війну вже більше десяти років - сказав Солангі.

Він додав, що загалом під час виборів 2018 року загинуло 666 осіб.

З іншого боку, Виборча комісія Пакистану взяла до відома терористичні атаки і чекає звіту від головного секретаря Белуджистану і начальника поліції, наказавши їм вжити суворих заходів проти злочинців.

Контекст

8 лютого в Пакистані пройдуть дванадцяті загальні вибори до Національних зборів (нижня палата парламенту) і провінційних законодавчих органів країни, а саме до парламентів чотирьох основних провінцій Пакистану.

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