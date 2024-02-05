У Пакистані сталася атака на поліцейську дільницю: щонайменше 10 загиблих
Київ • УНН
Бойовики напали на поліцейську дільницю на північному заході Пакистану, вбивши щонайменше 10 поліцейських і поранивши ще шістьох напередодні виборів, що відбудуться цього тижня.
Щонайменше 10 поліцейських було вбито і ще шість отримали поранення внаслідок передсвітанкової атаки бойовиків на поліцейську дільницю на північному заході Пакистану в понеділок, на тлі ескалації насильства напередодні виборів цього тижня, повідомила поліція, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Близько 3 години ночі за місцевим часом (22:00 за Грінвічем у неділю) бойовики атакували поліцейську ділянку снайперським вогнем, а потім увійшли до будівлі, повідомили поліцейські у пакистанському районі Драбан у провінції Хайбер-Пахтунхва.
"Увійшовши до будівлі, терористи застосували ручні гранати, що призвело до ще більших жертв серед поліції", - сказав Малік Аніс уль Хасан, заступник начальника поліції Драбана.
Не відразу стало ясно, хто стояв за нападом і чи був він пов'язаний з виборами.
Кандидата в Національні збори було застрелено в середу в іншому місці провінції Хайбер-Пахтунхва. Того ж дня ще одного політичного лідера було застрелено у виборчому штабі своєї партії в провінції Белуджистан.
У вівторок внаслідок вибуху бомби після передвиборчого мітингу в Белуджистані загинуло четверо людей. "Ісламська держава" взяла за нього відповідальність.
Доповнення
У Пакистані спостерігається поновлення нападів ісламістських бойовиків, особливо на співробітників сил безпеки, з 2022 року, коли було порушено припинення вогню між пакистанськими талібами та урядом.