В Пакистане произошла атака на полицейский участок: по меньшей мере 10 погибших

По меньшей мере 10 полицейских были убиты и еще шесть получили ранения в результате предрассветной атаки боевиков на полицейский участок на северо-западе Пакистана в понедельник, на фоне эскалации насилия накануне выборов на этой неделе, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Около 3 часов ночи по местному времени (22:00 по Гринвичу в воскресенье) боевики атаковали полицейский участок снайперским огнем, а затем вошли в здание, сообщили полицейские в пакистанском районе Драбан в провинции Хайбер-Пахтунхва.

"Войдя в здание, террористы применили ручные гранаты, что привело к еще большим жертвам среди полиции", - сказал Малик Анис уль Хасан, заместитель начальника полиции Драбана.

Не сразу стало ясно, кто стоял за нападением и было ли оно связано с выборами.

Кандидат в Национальное собрание был застрелен в среду в другом месте провинции Хайбер-Пахтунхва. В тот же день еще один политический лидер был застрелен в избирательном штабе своей партии в провинции Белуджистан.

Во вторник в результате взрыва бомбы после предвыборного митинга в Белуджистане погибли четыре человека. "Исламское государство" взяло за него ответственность.

Дополнение

В Пакистане наблюдается возобновление нападений исламистских боевиков, особенно на сотрудников сил безопасности, с 2022 года, когда было нарушено прекращение огня между пакистанскими талибами и правительством.