В Пакистане за день до выборов взорвали офисы двух кандидатов, по меньшей мере 24 человека погибли

По меньшей мере 24 человека погибли и более 30 получили ранения в результате двух взрывов, направленных на офисы политиков, участвующих в выборах в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом пишет УНН со ссылкой на Dunya News.

Детали

Террористический акт был совершен в округе Килла Абдулла возле избирательного офиса лидера партии "Джуи-Ф" Мауланы Абдул Васая, когда люди собрались в помещении на встречу. Сам Васай не присутствовал на встрече. Официальные лица сообщили, что количество погибших составляет 12 человек, а раненых - восемь. Однако количество жертв может возрасти.

Ранее в тот же день еще 12 человек погибли и 25 получили ранения в результате взрыва в избирательном офисе одного из кандидатов в городе Пишин, также расположенном в Белуджистане. Террористы атаковали офис независимого кандидата Асфандияра Яра Хана Какара, который является бывшим членом Ассамблеи Белуджистана и министром провинции.

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Вскоре после смертельного взрыва на место происшествия прибыли правоохранители и сотрудники служб безопасности, а также представители администрации, которые с помощью местных жителей начали спасательные работы. Правоохранительные органы проводят предварительное расследование, появились сообщения о том, что бомба в Пишине была заложена в велосипед, припаркованный возле здания.

Реагируя на новость о теракте в Пишине, и.о. министра информации Муртаза Соланги заявил, что никакие жертвы не смогут удержать народ Пакистана от участия в демократическом процессе.

Мы не впервые сталкиваемся с проблемами безопасности. Народ Пакистана ведет эту войну уже более десяти лет - сказал Соланги.

Он добавил, что всего во время выборов 2018 года погибло 666 человек.

С другой стороны, Избирательная комиссия Пакистана приняла к сведению террористические атаки и ждет отчета от главного секретаря Белуджистана и начальника полиции, приказав им принять строгие меры против преступников.

Контекст

8 февраля в Пакистане пройдут двенадцатые всеобщие выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента) и провинциальные законодательные органы страны, а именно в парламенты четырех основных провинций Пакистана.

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