На выборах в Пакистане сторонники заключенного экс-премьера Имрана Хана получают большинство мест

Независимые кандидаты, участвующие в национальных выборах в Пакистане, большинство из которых поддерживаются бывшим премьер-министром Имраном Ханом, получили 47 из 106 мест в парламенте.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на France24.

Детали

Избирательная комиссия Пакистана объявила результаты выборов на 57 местах, согласно информации на сайте комиссии. "Пакистанская Техрик-и-Инсаф" (ПТИ) - партия бывшего председателя правительства Имрана Хана, который вместе с женой получил 14 лет тюрьмы, не была допущена к участию в выборах.

Впрочем, официальные результаты показывают, что независимые кандидаты, связанные с ПТИ, получили 16 мест в парламенте, лишь на одно место отставая от Пакистанской мусульманской лиги семьи Шарифов (ПМЛ-Н), также ПТИ лидирует в нескольких оставшихся избирательных округах.

Согласно прогнозам телерадиокомпании "Geo News", независимые кандидаты, большинство из которых поддерживает Хана, получили 47 из 106 мест в парламенте.

Еще до объявления первых официальных результатов главный организатор ПТИ Омар Аюб Хан в видеообращении к СМИ выразил уверенность, что его партия "сможет сформировать следующее федеральное правительство с большинством в две трети голосов".

Напомним,

УНН сообщал, что два взрыва унесли жизни по меньшей мере 24 человек в пакистанской провинции Белуджистан накануне всеобщих выборов.

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к 10 годам заключения за разглашение государственной тайны. Это произошло за несколько дней до выборов.

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