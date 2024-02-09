В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах главы государства, с 92,12% голосов после обработки 100% протоколов.

Об этом передает УНН с ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Детали

Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Победу бессменного главы государства официально объявила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

После обработки 100% бюллетеней Алиев набрал 92,12 процента голосов, - за него проголосовали 4 577 693 избирателя.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Поздравляю Ильхама Алиева с избранием Президентом Азербайджана на новый срок. Желаю дальнейшей успешной и результативной деятельности на благо азербайджанского народа - написал Зеленский в соцсети Х (Твиттер).

Также Зеленский выразил убеждение, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут укрепляться.

Напомним,

УНН сообщал, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на повторных выборах в Азербайджане, набрав 92,1% голосов, согласно предварительным результатам ЦИК страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заключить пакт о ненападении с соседним Азербайджаном, пока страны ждут подписания полного мирного соглашения. Это произошло после недавних территориальных конфликтов между странами из-за спорного региона Нагорного Карабаха.