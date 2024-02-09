В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны
Киев • УНН
Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила о победе действующего президента Ильхама Алиева на досрочных президентских выборах с 92,12% голосов после обработки всех бюллетеней.
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах главы государства, с 92,12% голосов после обработки 100% протоколов.
Об этом передает УНН с ссылкой на Центральную избирательную комиссию.
Детали
Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Победу бессменного главы государства официально объявила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.
После обработки 100% бюллетеней Алиев набрал 92,12 процента голосов, - за него проголосовали 4 577 693 избирателя.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.
Поздравляю Ильхама Алиева с избранием Президентом Азербайджана на новый срок. Желаю дальнейшей успешной и результативной деятельности на благо азербайджанского народа
Также Зеленский выразил убеждение, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут укрепляться.
Напомним,
УНН сообщал, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на повторных выборах в Азербайджане, набрав 92,1% голосов, согласно предварительным результатам ЦИК страны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заключить пакт о ненападении с соседним Азербайджаном, пока страны ждут подписания полного мирного соглашения. Это произошло после недавних территориальных конфликтов между странами из-за спорного региона Нагорного Карабаха.
В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны
Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила о победе действующего президента Ильхама Алиева на досрочных президентских выборах с 92,12% голосов после обработки всех бюллетеней.
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