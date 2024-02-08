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Зеленський привітав Алієва з переобранням у президенти: "Стратегічні відносини між Україною та Азербайджаном лише зміцнюватимуться"

Зеленський привітав Алієва з переобранням у президенти: "Стратегічні відносини між Україною та Азербайджаном лише зміцнюватимуться"

Київ • УНН

 • 29406 перегляди

Президент Зеленський привітав президента Алієва з переобранням в Азербайджані і заявив, що їхні стратегічні відносини лише зміцнюватимуться.

Президент України Володимир Зеленський привітав Ільхама Алієва з перемогою на виборах президента в Азербайджані. Зеленський переконаний, що стратегічні відносини між державами лише зміцнюватимуться. Про це він написав у соцмережі X, пише УНН.

Вітаю Ільхама Алієва з обранням Президентом Азербайджану на новий термін. Бажаю подальшої успішної й результативної діяльності на благо народу. Ціную взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності наших держав

- написав Президент.

Зеленський подякував Азербайджану за гуманітарну й іншу допомогу Україні під час війни.

Ціную особисті конструктивні й довірливі відносини з президентом Алієвим, виконання домовленостей і плідну взаємодію між нашими командами. Переконаний, що стратегічні відносини між Україною та Азербайджаном лише зміцнюватимуться

- вказав Зеленський.

Нагадаємо

На президентських виборах Азербайджані переміг чинний глава держави Ільхам Алієв, який набрав 92,1% голосів виборців. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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