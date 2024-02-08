Зеленський привітав Алієва з переобранням у президенти: "Стратегічні відносини між Україною та Азербайджаном лише зміцнюватимуться"
Київ • УНН
Президент Зеленський привітав президента Алієва з переобранням в Азербайджані і заявив, що їхні стратегічні відносини лише зміцнюватимуться.
Президент України Володимир Зеленський привітав Ільхама Алієва з перемогою на виборах президента в Азербайджані. Зеленський переконаний, що стратегічні відносини між державами лише зміцнюватимуться. Про це він написав у соцмережі X, пише УНН.
Вітаю Ільхама Алієва з обранням Президентом Азербайджану на новий термін. Бажаю подальшої успішної й результативної діяльності на благо народу. Ціную взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності наших держав
Зеленський подякував Азербайджану за гуманітарну й іншу допомогу Україні під час війни.
Ціную особисті конструктивні й довірливі відносини з президентом Алієвим, виконання домовленостей і плідну взаємодію між нашими командами. Переконаний, що стратегічні відносини між Україною та Азербайджаном лише зміцнюватимуться
Нагадаємо
На президентських виборах Азербайджані переміг чинний глава держави Ільхам Алієв, який набрав 92,1% голосів виборців.