Зеленский поздравил Алиева с переизбранием в президенты: "Стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться"

В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма

Спасатели продолжают поиски пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести после того, как их вертолет CH-53E Super Stallion исчез во время сильного снегопада и дождя в Южной Калифорнии.