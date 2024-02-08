В Азербайджані переобрано президента Ільхама Алієва

На президентських виборах Азербайджані переміг чинний глава держави Ільхам Алієв, який набрав 92,1% голосів виборців. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP, передає УНН.

Деталі

Попередні результати голосування оголосив на брифінгу для представників ЗМІ голова ЦВК Азербайджану Мазахір Панахов.

За даними:

самовисуванець Захід Орудж набрав 2,2%,

Разі Нуруллаєв від Партії національного фронту - 0,79%,

Фазіль Мустафа від партії "Велике творення" - 1,99%,

Ельшад Мусаєв від партії "Великий Азербайджан" - 0, 66%,

Гудрат Гасангулієв від партії "Народний фронт цілісного Азербайджану" – 1,78%,

самовисуванець Фуад Алієв – 0,48%.

Контекст

62-річний Ільхам Алієв змінив свого батька Гейдара на посту президента у 2003 році і зазвичай отримував принаймні 85 відсотків підтримки на виборах. Правозахисні групи кажуть, що вибори заангажовані.

Нагадаємо

Востаннє вибори президента Азербайджану проводилися 11 квітня 2018 року. Вони також були позачерговими.

Того року вперше в Азербайджані було проведено електронний екзит-пол. Перемогу на виборах вчетверте поспіль здобув чинний президент країни Ільхам Алієв із 86,53% голосів.

Понад 70% виборців проголосували на дострокових виборах президента Азербайджану