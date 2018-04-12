ЦВК Азербайджану: Ільхам Алієв набрав 86,09% голосів

Як заявив голова ЦВК Мезахір Панахов, більшість голосів, набрав кандидат від правлячої партії “Йені Азербайджан” (Новий Азербайджан) Ільхам Алієв.

“Ільхам Алієв набрав 86,09% голосів”, — сказав М.Пенахов.

Як повідомляв УНН, оцінка демократії в Україні знизилася вперше з часів Майдану.