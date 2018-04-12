ЦВК Азербайджану: Ільхам Алієв набрав 86,09% голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Центральний виборчий комітет (ЦВК) Азербайджану оголосив первинні результати президентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на азербайджанське агентство ABC.AZ.
Як заявив голова ЦВК Мезахір Панахов, більшість голосів, набрав кандидат від правлячої партії “Йені Азербайджан” (Новий Азербайджан) Ільхам Алієв.
“Ільхам Алієв набрав 86,09% голосів”, — сказав М.Пенахов.
Як повідомляв УНН, оцінка демократії в Україні знизилася вперше з часів Майдану.