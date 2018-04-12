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ЦВК Азербайджану: Ільхам Алієв набрав 86,09% голосів

Київ • УНН

 • 12739 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Центральний виборчий комітет (ЦВК) Азербайджану оголосив первинні результати президентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на азербайджанське агентство ABC.AZ.

Як заявив голова ЦВК Мезахір Панахов, більшість голосів, набрав кандидат від правлячої партії “Йені Азербайджан” (Новий Азербайджан) Ільхам Алієв.

“Ільхам Алієв набрав 86,09% голосів”, — сказав М.Пенахов.

Як повідомляв УНН, оцінка демократії в Україні знизилася вперше з часів Майдану.

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